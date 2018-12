Jõulutaat on Kanada kodanik

Kanada arvates on põhjapoolus osa Kanadast ning Kanada postiteenistus on põhjapoolusele andnud isegi oma postiindeksi H0H 0H0, et jõuluvanale saadetud kirjad ikka kenasti kohale jõuaksid. 2008. aastal sai jõuluvana Kanada immigratsiooniministrilt koguni Kanada kodakondsuse.