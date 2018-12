Esimene jõuluvana oli Türgi piiskop

Ta on muu hulgas laste kaitsepühak ning ta tegi lastele jõulude ajal kingitusi. Ühe legendi kohaselt olevat ta vaestele lastele münte suka sisse pannud.

Demre Püha Nikolause kirikus on esil sarkofaag, millesse piiskop maeti, tema säilmed on siiski juba tuhatkond aastat tagasi mehe sünnilinna Barisse viidud. Kiriku ümbrus on aga südasuvelgi nagu üks jõuluturg, mille üle valvab suur jõuluvana kuju.