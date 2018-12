Kas volikogu tulise istungi pärast jäeti jõulupeole minemata?

Rakvere abilinnapea Triin Varek tutvustas istungil Innove taotlust, kuid ta ei saanud seda rahulikult teha, sest rahvasaadikud segasid talle vahele. Abilinnapea tunnistas, et inimesed tõesti rääkisid läbisegi. “Mul on kahju sellest, mis volikogus hariduslike erivajadustega laste teemat puudutas,” sõnas Varek. Ta lisas, et isiklikult ei saa selliseid juhtumeid võtta.

“Inimestel on eri arvamused. Paljuski on küsimus selles, kui objektiivne on kellegi subjektiivne arvamus,” rääkis Varek.

Jõulupeole minemata jätmise kohta ütles ta, et tal muutusid plaanid juba hommikul.