10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Rakvere gaasimajandusest

Rakvere Gaasimajanduse Kontor loodi 1964. aasta juulis. See hõlmab kahte rajooni: Rakveret ja Paidet. Vast loodud kontorile anti üle 1915 gasifitseeritud korterit. Nelja aasta jooksul on nende rajoonide gaasiga varustamisel tehtud hulk tööd. Ühtekokku on gaas sisse viidud 9000 korterisse. Vedelgaasi kasutamine on mõnekümnelt tonnilt kasvanud 900 tonnini. 1968. aasta plaan täideti selles osas juba 1. novembriks ja seda 103,1%-liselt. Montaažitööde plaanist on täidetud aasta algusest aga 99,8%. Oktoobris hakati gaasi andma linna tööstusettevõtetele, oktoobripühadeks said selle ka Tuleviku tn. elumajad 4, 5, 7 ja 7-a – ühtekokku 100 korterit. 1972. a. minnakse üle loodusliku gaasi tarvitamisele.

Kui seni on vabariigis võrgugaas sisse viidud ainult linnadesse, siis 1970. a. tehakse selle tööga algust Vinni sovhoosis. Samal aastal tuleb lõpetada ka Rakvere gasifitseerimise esimene järk, mis haarab linna kesktänavaid. Möödunud nelja aasta jooksul on tööde maht tohutult kasvanud ja seepärast on moodustatud Kundas ja Tapal uued jaoskonnad, kellel on kindlad piirkonnad, mida nad teenindavad.

10 aastat tagasi

Maailmavaade – ärapanemine. Juhtkiri

Eesti puhul ei ole eri erakondadesse kuuluvate poliitikute maailmavaatel suurt vahet. Üks on pisut parempoolne, teine veidi vasakpoolne, kuid üldjuhul on see neil kõikidel üsna sarnane. Aasta on olnud raske, eelarvekõnelused ja töölepinguseaduse arutelu on läinud valulikult. Ajakirjanike meilikasti laekub lisaks asjalikule teabele erakondadelt ka pressiteateid ning mõtteavaldusi, mis sisaldavad otseses mõttes puhast jama – ja seda enamasti vastasparteide persoonide aadressil. Neljapäeval sai kogu meie rahvas uudistesaates näha, kuidas jõuluvana riigikogulasi külastas. Sõnavõtud ja esinemised näitasid väga selgelt üht: maailmavaade on neil tõesti sarnane – ärapanemine.