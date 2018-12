Jaan Tätte ja Liisi Koikson muudavad jõulukontserdil südame sõnadeks

Jaan Tätte on öelnud, et talle endalegi tundub uskumatu, et ta ei ole kunagi andnud ühtki jõulukontserti.

“Elu jooksul on kogunenud päris palju laule, mis on enda jaoks ehk liialt tundlikud, et neid suvetuuridel ette kanda, ja nii nad on oodanud oma võimalust, mis nüüd lõpuks kätte jõudis. Ja olen väga rõõmus, et Liisi Koikson oli nõus minuga selle ilusa talvise retke kaasa tegema, kuna ma ei tea ühtki teist lauljat, kellele laulu sõnum oleks sama oluline kui Liisile,” kõneles Tätte.

Muusiku sõnul peab inimene ikka ja jälle otsustama, kas kuulata mõistuse või südame häält. “Kuigi teame, et südamel on alati õigus. Kui oskame oma südant kuulata, võib sellest saada laul. Ja just selliseid laule me seekord laulamegi,” lisas Jaan Tätte.