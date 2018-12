Päästeamet koondab jääolude info kaardirakendusse  

Jääkaart on loodud selleks, et oleks võimalik paremini edastada inimestele infot jääolude kohta meie siseveekogudel. „Eestis on ligikaudu 1200 järve ja veehoidlat, lisaks ka jõed ning lugematu arv tiike. Igale poole me ei jõua, aga kindlasti käime jääd mõõtmas neil veekogudel, kus inimesi käib rohkem ning kus on ka õnnetusi juhtunud,“ selgitas Lääne Päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Viktor Saaremets ja lisas, et kaart on ajas täienev.