Jõulupühade ajal valitseb suur jäiteoht.

Ilmateenistuse teatel on teisipäeva öösel pilves selgimistega ja peamiselt sajuta ilm, vahendab BNS. Hommikul pilvisus tiheneb ning lume- ja lörtsisadu jõuab Loode-Eestisse ja saartele. Öö hakul on tuul nõrk ja muutliku suunaga, pärast keskööd pöördub edelasse ja tugevneb 5-10 m/s. Saartel ja Soome lahe ääres ulatub tuul puhanguti 15 m/s. Külma on öösel 4-9, öö hakul kohati kuni 13 kraadi. Hommikuks õhutemperatuur tõuseb.

Teisipäeva päeval laieneb sadu üle Mandri-Eesti. Võib tuisata. Kohati tuleb sekka ka vihma ning jäiteoht on suur eelkõige Lääne- ja õhtul ka Kesk-Eestis. Väiksem on sajuvõimalus Kagu-Eestis, aga seal võib pinnatuisku olla. Puhub edelatuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s, õhtul pöördub tuul saartel läände ja loodesse. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -2 kuni +2, Kesk- ja Ida-Eestis tuleb külma 2-7 kraadi. Õhtuks läheb veidi soojemaks.

Kolmapäeva öö hakul on enamasti pilves ilm. Lääne-Eestis sajab lörtsi ja vihma, ida pool enamasti lörtsi ja lund. Jäiteoht on suur. Pärast keskööd saartest alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Tuul pöördub kõikjal läände ja loodesse ning tugevneb 6-11, puhanguti 14, rannikul 18 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, öö hakul tuleb Kagu-Eestis 2-5 kraadi külma. Kolmapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega valdavalt sajuta ilm. Üksnes Ida-Eestis on üksikute sajuhoogude võimalus. Puhub loodetuul 6-11, puhanguti 14, rannikul 18 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.