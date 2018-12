Jõulu teisel pühal lubatakse päikesepaistet

Lääne-Eestis on vähese pilvisusega sajuta ilm. Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm ja ennelõunal sajab veidi. Kohati on jäidet. Puhub loodetuul 6-11, rannikul puhanguti 15, ennelõunal kuni 18 m/s, õhtuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi, õhtuks langeb vahemikku 0 kuni -4 kraadi.