Osalus- või otsedemokraatiast Haljala vallas

Osalus- ja otsedemokraatia on üks tõhusamaid kodanikuühiskonna toimimise aluseid, mis võimaldab rahvast vahetult otsustusprotsessidesse kaasata. Iga olulise poliitilise küsimuse üle arutlemine peab toimuma viisil, et kaasatud on võimalikult palju neid kogukonna liikmeid, keda see kõnetab. Rahvaküsitluse abil saab riik või vald küsida rahva käest siduva iseloomuta arvamust rahva meeleolude ja hoiakute kohta.