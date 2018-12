Juhtkiri: sada asja sajas aastas

On igati tervitatav, et riik eraldas juubeli tähistamiseks (palju) raha ja et see ei olnud päevane või nädalane tilu-lilu, vaid ikka tõepoolest kogu aasta kestnud ettevõtmine, mis ikka ja jälle end meelde tuletas. Väga hästi õnnestus EV 100 tunnusmärk ja paljud tootjad hakkasid seda ka usinalt kasutama. Täitsa võimalik, et tootepakendid rändavad kollektsioonidesse ning saja aasta pärast hoitakse neid käes ja kiidetakse.