Kohalikud omavalitsused aitavad laste turvakodul ellu jääda

Maakonna turvalisuse nõukogu esimees Maido Nõlvak rääkis, et tavaliselt tekib vajadus laps ajutisse turvakodusse paigutada nädalavahetustel ning menetlustoimingutega tegeleb turvakodu pakkuja, aga kui turvakodu maakonnast kaoks, tuleks nendega tegelema hakata omavalitsuste sotsiaaltöötajatel.

“See tähendab, et igas omavalitsuses peab keegi nädalavahetustel valves olema,” lausus Nõlvak. Veel tuleks omavalitsustel tagada lapse transport Tallinna, Kohtla-Järve või Tartu turvakodusse, sest lähemal turvakodu lihtsalt pole.

Nõlvak lisas, et lapsi paigutatakse ajutisse turvakodusse küll suhteliselt harva, kuid ikkagi tuleb selleks valmis olla. Tänavu on Lääne-Virumaal turvakodusse viidud kaheksa last, mullu täpselt poole rohkem.