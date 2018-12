Koolinoorte algatusel täitus mitme pere jõululaud rikkalikult

Igal aastal on Väike-Maarja gümnaasiumi õpilasesindusel tavaks teha jõuluajal ligimestele head, kogudes maiustusi haiglas pühi veetvatele lastele või kinkides rahvale helkureid, et jalakäijad aasta pimedaimal ajal ikka tee ääres näha oleks. Tänavu otsustati teha niinimetatud vallasisene toidupank. Nii Rakke kui ka Simuna toidukauplustesse olid üles seatud korjanduskastid, kuhu inimesed said soovi korral annetada kõiksugust toidukraami, alustades kuivainetest ning lõpetades kapsa ja verivorstidega. Lisaks tegid Väike-Maarja noored suulist reklaami, olles mitmel nädalalõpul ise poes kohal ja rääkides inimestele täpsemalt, mis kampaaniaga on tegu.