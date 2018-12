10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Veel mõni päev ja ongi käes oodatud nääriõhtu. Suurima erutusega loevad väikesed lapsed oma salme, võtavad särasilmil pakke vastu. Kuid ka suuremad tunnevad heameelt nääripakist. Näärivana loob meeleolu, mida peab jätkuma terveks järgnevaks aastaks. Kuid aastaid kannan ma meeles juhtumit, mis ajendaski mind kirjutama seda kirjatükki. Saabus kauaoodatud nääriõhtu koolis. Näärivana alustas taas oma tööd. Jagas pakke. Järjekord jõudis ühe V klassi poisini. Õpilane avas paki. Järgnes südantlõhestav karje ja pisaratevool purskus lapse silmist. Pakki oli südametu inimene (võib-olla tehti seda ka kollektiivselt) pannud kaks surnud hiirt. See oli suurim solvang, mida lapsehing tollel õhtul üle elas. Poiss jooksis nuttes koju. Nääriõhtu ülev meeleolu oli rikutud. Mõra oli löödud lapse hinge, võimalik, et terveks eluks. Võib-olla tahtis see (ka need) paki koostaja(d) teda sellega karistada, sest ta polnud just eriti hea poiss. Või jälle need vitsakimbukesed, mis asetatakse nääripakkidesse. Kui palju on nende pärast pakke avades pisaraid valatud! Milleks niisugune karistamisviis nääriõhtul? Väga sageli on elu ise vitsakimbukeste saajaid karistanud: isa, ema või mõlemaid kaotades või mingil teisel viisil. Las lapsed tunnevad nääriõhtul, et on üheväärsed teistega. See annab jõudu ja julgust edaspidiseks.