Kunstihiidlased toovad kargust ja kergust

Kunstnike hinnangul on maal elamine andnud palju uusi vaatenurki, sest saarel on lihtsalt aega rohkem kui mujal.

“On aega vaadata ja näha ja kuulata ja taibata. Argisus miskitmoodi lahustub ja abstraheerub ja muutub poeesiaks. Kogu see pööris, mis on elu koos kõikide olukordade, aspektide ja jumal teab millega, on täiuslik ja lihtne ka siis, kui tundub, et on keeruline. Vastuolud ei peagi tähendama vastandumist ja võitlust, vaid näiteks vaimustavat segadust ja selgust korraga! Lubamise müsteerium ja olemise vägagi talutav kergus ja kargus!” on kirjas näituse tutvustuses.