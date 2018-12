Idee! Volikogud ja komisjonid alustagu varem

Tema sõnul tuleks kokku leppida, et tööandja laseb inimesel volikokku tulla kella 15-ks, sest siis on võimalik, et inimene on kella 17.30-ks kodus pere juures. “Mul pole probleem kell 19 komisjoni minna ja kella kümneni tööd teha, aga selline suhtumine on ju vale,” märkis Sepnik ja lisas, et teema ei puuduta ainult volikogusid, ka komisjone on palju ja nendegi töö algab peale tööpäeva.

Kolme lapse isa, Viru-Nigula vallavolikogu liige Kaido Veski tunnistas, et ei oska seisukohta võtta. “Loomulikult on hea, kui saame perega koos olla. Kuid volikogu istung on korra kuus, komisjonid ka, mõnel õhtul hiljem koju minna pole suur probleem. Arvestades eriti, et see kohustus on vabatahtlikult võetud,” arutles Veski.

Veski märkis, et kui ta oli Kunda linna eesotsas, peeti pikalt vaidlusi, kas korraldada koosolekuid tööajal või õhtul. “Alustasime kella 16 ajal. Kui koosolek kestis kaks tundi, siis tunnikese näpistasime isiklikust ja teise tööajast. Justkui kompromiss.” Ta lisas, et ametnikel, kes osalevad komisjonide töös, on probleem ilmselt suurem. “Aga ka päästjatel, müüjatel ja kiirabitöötajatel on selline töö,” ütles Veski.

Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev märkis, et see on kokkuleppe küsimus. “Olen paljudel volikogu komisjonide koosolekutel käinud, need on ikka alanud kell 16 või 17 ja kestnud maksimum kella seitsmeni. Ega need pikad jutud ka mõistlikud pole,” rääkis Vassiljev. Ta nõustus, et aktiivse inimese ühiskondlik tegevus ei peaks tulema pere, laste ega abikaasa arvelt.