Toomas Kork – Eesti riigi varju jäänud ehitaja

Ajalugu kirjutavad võitjad ja häälekad. Toomas Kork (73) pole tegelane ei Edgar Savisaare “Peaministri”-nimelises “piiblis” ega Mart Laari kuuenda klassi ajalooõpikus. Ometi on ta meie riigi üks põhiseaduse autoritest, 20. Augusti Klubi liige, kes aitas üles ehitada Eesti Kodukaitse ja piirivalve ning käis teletornis putšistidega läbi rääkimas ammu enne seda, kui Savisaar sinna oma võidumarsi korraldas. Varjujäämise põhjus on lihtne – Laari jaoks on ta kommunist, Savisaarele julges otsekohese mehena märku anda, et tollel on põues mitte marssali-, vaid lausa füürerikepp.