Teedel esineb libedust, sajab lund ja lörtsi

Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja öösel pilves ilm ning õhutemperatuurid püsivad -4 ja +2 kraadi vahel.

Pärast keskööd on sajuala levinud üle maa ning Lääne-Eestis on lumesadu üle läinud vihmaks. Ida-Eestis võib lumesadu ja tuisk kesta hommikuni. Teedel on suur jäiteoht.