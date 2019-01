Nädala teine pool toob parajalt pakast

Reede öösel pilvisus tiheneb. Lääne poolt alates levib lume- ja lörtsisadu itta, hommikul võib kohati tuisata. Tuul pöördub põhjast edelasse ja puhub 2–8, hommikul rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 6–12 kraadi, saartel ja läänerannikul tõuseb õhutemperatuur hommikul 0 kraadi lähedale. Päeval on pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma. On jäiteoht ja kohati võib tuisata. Puhub läänekaare tuul 4–10, rannikul puhanguti 15 m/s, õhtuks nõrgeneb. Ida-Eestis on külma 1–7 kraadi, Lääne-Eestis jääb õhutemperatuur vahemikku 0 kuni +3 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi ning tuiskab. Öö hakul sajab Lääne-Eestis ka vihma. Tuul pöördub põhja ja kirdesse ning tugevneb 5–12, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis vahemikus –1 kuni +3 kraadi, Ida-Eestis 0 kuni –4 kraadi, hommikul langeb kõikjal miinuspoolele. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund ja tuiskab. Puhub põhja- ja kirdetuul 5–12, rannikul puhanguti 16 m/s, õhtul nõrgeneb. Külma tuleb 1–7 kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund. Puhub põhja- ja kirdetuul 2–9 m/s. Külma on 3–9, kohati 12 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Külma on 3–9, kohati 12 kraadi.

Esmaspäeval öö esimene pool on sajuta, kuid pärast keskööd jõuab merelt Eestisse järjekordne madalrõhulohk, mis päeval liigub üle Eesti. Varahommikul jõuab saartele sajuala. Sajab lund ja lörtsi, päeval liigub lumesadu kagusse ning pärastlõunal loode poolt alates lakkab. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur langeb öösel 8–13 miinuskraadini, vastu hommikut tõuseb saartel ja Lääne-Eestis vahemikku 0–4 kraadi. Päeval tõuseb Ida-Eestis õhutemperatuur vahemikku –4 kuni –7 kraadi, Lääne-Eestis –2 kuni +2 kraadi. Libeduseoht on suur.

Teisipäeval suureneb Norra merelt Skandinaaviasse liikuva madalrõhkkonna surve. Tuul pöördub loodest edelasse ja tugevneb. Lund sajab kohati. Öösel on külma 3–8 kraadi, saarte rannikul on õhutemperatuur kohati 0 kraadi ümbruses, päeval aga vahemikus –3 kuni +2 kraadi.