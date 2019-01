Tulevärk tõi talviste ööjooksjate ihule kananaha

Naiste arvestuses konkurentidele kandasid näidanud 26-aastase Kelly Nevolihhini lõpuajaks fikseeriti 37.45,2. “Ilm oli super. Jooksen siiamaani õues ja olen sisetingimustes teinud ainult ühe treeningu. Olen harjunud kõigega, nii lume, jää kui ka kõige muuga,” lausus võidunaine ja lisas, et tema jooksutossud on nii head, et libedust ei olnud üldse tunda.