Igaüks leiab oma termo(s)kruusi

Kõigepealt tuleks teada, et on olemas termokruusid ja termoskruusid – esimesed ei olegi mõeldud sisu pikalt soojana hoidma, vaid on pigem korduvkasutatavad alternatiivid papptopsidele, juhul kui on soov jook kaasa haarata ja see lähiajal ära juua. Termoskruusi ülesanne on aga võimalikult kaua vedeliku soojust hoida.