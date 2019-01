Pildikogu Ajapaik haarab täiega kaasa

Võtame näiteks Oleg Koševoi väljaku Rakveres. Mäletate, milline see välja nägi või kus ülepea asus? Võtke lahti internetileht Ajapaik, sisestage otsingusse vastavad sõnad ning nautige: Koševoi väljak paiknes praeguse Laia tänava ääres, hiljem ehitati sinna kino Ilo ja praegu on samas majas Rattabaas. Kogu mainitud areng on ajastukohaste fotode abil jälgitav, koordinaatidega kaart ja pildistamise koht ka juures.

Ajapaik on netiportaal, kuhu digitaalsel kujul on koondatud Eesti muuseumides, raamatukogudes ja erakogudes leiduvad ajaloolised fotod. Arvatakse, et ajaloolisi fotosid on Eestis üle miljoni, seega arenguruumi on Ajapaigal veel küll ja küll. Vaatamist ning äratundmist on Ajapaigas hulganisti ning olge te hoiatatud: sellele lehele võite end unustada päevadeks!