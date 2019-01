Soojatootja investeerib Tapale mitu miljonit

Tapal on kavas ehitada Leina tänavale uus biokütusel reservkatlamaja, mille maksumuseks kujuneb umbes kaks miljonit eurot. Samuti on Tapal 21 klienti kokku 31 hoonega avaldanud soovi liituda kaugküttega, milleks tuleb rajada 3,3 kilomeetrit uut kaugküttetorustikku. Investeeringute maht võrgu laiendamiseks ning renoveerimiseks on orienteeruvalt 1,5 miljonit eurot.