Repliik: vanaaasta viis ka mõistuse?

Uue aasta esimesed minutid Rakvere Keskväljakul. Äsja on lõppenud linnusest lastud imekaunis saluut, mille võimsust ei suutnud kahandada ka tormiseks kiskunud ilm. Rahvast on lausa murdu, isegi vankris magavate imikutega lastevanemad on tulnud 2019. aastat tervitama.