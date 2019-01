Vaade: ajakõne ja kuripaik

Olen nõus. On jah palju! Meid, ajakirjanikke, tuleb ka selle eest vitsutada – iga teine uudis räägib pahandusest või jamast. Aga mis sa hing teed – me kõik tahame ellu jääda! Positiivsus ei müü. Näed mitu päeva vaeva, otsid allikaid ja kirjutad igati ilusa positiivse loo, ütleme teehooldusest, ning lugeja kehitab õlgu. Aga pane pealkirjaks “Auto sõitis libeduse tõttu kraavi” – ja klikid-kommentaarid tulevad. Või siis “Miljonär kaotas varanduse”, “Politseinik oli purjus”, “Linnaametnik ropendas” – rahvas hullub. Tegelikult küll mitte kõik, vaid kindel kildkond ullikesi, aga kiretud kirjaread ei näita välja, milline aruraas on kirjutajal ette näidata. Kõik teavad, kõik arvavad – ja muidugi negatiivselt.