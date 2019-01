2019. aastat oli tiksunud kümme minutit, kui Rakvere haiglas nägi ilmavalgust tüdrukuke. Esimese jaanuari õhtutundidel tuli ilmale ka poiss. Beebidel on paljugi ühist: nimi on neile veel panemata, oma peres on nad pesamunadest kolmandad lapsed.