50 kilomeetrit joostes ja kõndides – vanus, ilm ja kips väga palju ei loe

Kuigi esmapilgul võib tunduda, et jõulude teisel pühal Käsmust Rakverre suundunud seltskond on kamp hulle, kinnitavad need, kes läbisid marsruudi rütmis viis minutit käies ja viis minutit joostes, et 50 kilomeetrit polegi teab mis pöörane tegu. Isegi siis, kui tee viskab ohtlikult libedaid lõike või käsi on kipsis.