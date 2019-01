Häirekellade saatel vanast aastast uude ja sealt edasi

Vana aasta viimasel ööl kell veerand üksteist päästekomando õuele sammudes teen telefonikõne komando pealikule Aron Jaanisele, et koos temaga päästjate tööpostile minna. Selgub, et haigus sunnib meest püsima koduseinte vahel. Tavaliselt on kombeks, et kui pealik ei viibi just tööl, astub ta umbes tunnike enne aastavahetust komandost meeste juurest läbi.