Hea maksulaekumine tõi Lääne-Virusse üle kahe miljoni lisaraha

Rakvere linna 2018. aasta eelarves prognoositi tulumaksu laekumiseks 10 573 890 eurot, tegelik laekumine oli aga 11 242 111 eurot ehk 668 221 euro võrra rohkem. Et asjast natuke paremini aimu saada, võib märkida, et Rohuaia lasteaia või Rakvere põhikooli tänavune aastaeelarve on veidi üle 760 000 euro.