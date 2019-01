Päästjad ei saa päästetehnikaga korrusmajadele ligi

Päästekeskus kontrollis eelmisel aastal päästeautode ligipääsuvõimalusi kõrghoonetele ning nende hoonetele tulekahjude korral redelautoga ligipääsemist ning leidis, et see on elanike sõidukite tõttu sisuliselt võimatu, kirjutab ERR-i venekeelne uudisteportaal.