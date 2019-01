Singli “Ärklituba” teksti ja muusika on loonud Peep Pihlak, laulab ning elektrikitarri, klahvpille ja pedal-steel-kitarri mängib Tõnu Timm, saksofone, akustilist kitarri ja basskitarri Peep Pihlak, rütmiinstrumente Teet Velling.

Graniidi 17 tuumiku moodustavad kaks Tallinna Kalamaja linnaosa taustaga muusikut: eeskätt ansamblist Jäääär tuntud Tõnu Timm ehk Tõun ning Rakvere pillimees Peep Pihlak, kelle senistest bändidest tuntuimad on Okaspendel ja Moonaküla Muusikaakadeemia Muusikapatrull. Et aga duost saaks bänd, tuli appi Jääääre multiinstrumentalist Teet Velling, kes on tegev ka ansamblis Elvus.