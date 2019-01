Lapsepõlveunistus täitus Kiviõlis

Kõigil meil on lapsepõlves olnud unistus, mõnel on neid olnud koguni mitu. Osa neist on täitunud, osa mitte. Aga iial ei või teada, millal ka kõige pöörasem unistus teoks võib saada. Minuga juhtus see ligemale pool sajandit hiljem Kiviõli seikluskeskuses.