Viru-Nigula vald valib aasta sportlasi

Viru-Nigula valla spordijuht Ainar Sepnik ütles, et sel aastal valis spordinõukogu tulemuste põhjal favoriidid, kuid soovitakse, et ka inimesed lisaksid tublisid kandidaate. “Püüdsime tekitada laiemat pilti, tahtsime, et kaetud oleks võimalikult erinevad spordialad,” sõnas Sepnik.