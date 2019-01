Nädala kaja: nädal täis torme

Nädal algas aastavahetuse mürtsu ja kärtsu ning heade soovidega selleks aastaks. Maakonna pritsimeeste soov täitus juba aasta esimesel päeval – midagi hullu ei juhtunud.

Aasta teisel päeval jõudis meieni lumetorm, mis muutis nähtavuse pea olematuks ja teed väga libedaks. Kõik tingimused ränkadeks liiklusõnnetusteks olid täidetud. Kuid taas läks hästi. Väiksemad hädad on sellistes oludes vältimatud, kuid midagi hullu ei juhtunud. Kõigis maakondades nii õnnelikult paraku ei läinud. See annab mõjuva põhjuse võtta müts maha maakonna päästjate ja politseinike ees, kelle töö elu ohutumaks muutmisel hakkab vilja kandma. Mundrikandjate kohati tüütavaks muutunud sõnumid on suuresti kohale jõudnud.

Lõppeval nädalal ei saa üle ega ümber portreesaatest endisest esileedist Evelin Ilvesest. See pakub kõneainet järgnevatekski nädalateks. Suurepärane portreemeister Vahur Kersna viskas saate lõpus välja konksu kaadritega vees alasti olevast Evelinist.

Kui meedia hakkab nüüd käiama vaid lõpukaadreid, siis peab vanameister ilmselt peenikest naeru, et kaks tundi väldanud saatest pakkus huvi vaid lõpp. Noh, kui konks on visatud, siis tuleb see alla neelata.

Tegelikult aga võib seda lõppu võrrelda Fellini filmidega, millel mitu kihti. Üks tõlgendus võiks olla niisugune, et alastus oli üldistav võrdlus kogu saatele, kus tuntud inimene end kahe tunni jooksul teleekraanidel piltlikult öeldes lahti riietas. Arvan, et see võrdlus ei olnud päris täpne, mõned hilbud võinuks endine esileedi siiski selga jätta. Miks? Saadet jälgides tekkis kognitiivne dissonants, kui Evelin Ilves väitis, et kuulis Toomas Hendriku uuest kiindumusest Ievast ajakirjanduse vahendusel.

Kuskil mälusopis olid vastupidised pildid, millel terrassiskandaali kõrghetkil viitas Evelin end raevukate rünnakute eest kaitstes just Ievale. Vähemalt jäi toona mulje, et esialgne info ei tulnud teps mitte meediast.