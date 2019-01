Aasta eurooplane tegi Ameerikas verivorsti

Enne Eesti ühinemist Euroopa Liiduga oli Aivar Niinemägi Eesti põllumeeste esindaja Brüsselis. Et saada informatsiooni, mis toimub Euroopa Liidus, kuna esialgu oli tegemist meile väga tundmatu maailmaga. Niinemägi meenutab, et Euroopa Liidu põllumeeste katusorganisatsiooni COPA-COGECA omaaegne peasekretär Risto Volanen oli õpetanud, et tuleb olla kohal ja suu lahti teha, sest muidu sedastatakse lihtsalt, et teil ei olegi midagi öelda.