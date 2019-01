Kristjani romantiline uuestisünd

Koosseisus on aastatega muutusi olnud, bändi juhi Gunnar Loho sõnul on kõik ansambli praegused liikmed Virumaa pagulased Viljandimaal.

Karl Reband, kes mängib basskitarri, on Kristjani liige juba 40 aastat. Karl on pärit Vokast ja elab nüüd Olustveres.

Samuti Voka mees Janno Meldre, kes võlub viise välja klahvpillidest ja soleerib, elab nüüd Viljandis ning Gunnar Loho, kes kitarri mängib ja loomulikult laulab, on Kristjani kauaaegne juht, Ida-Viru juurtega muusik, kelle kodu on Olustveres.

Plaadi ilmutamine pole aga ainus uudis, mis Gunnar Lohol varuks oli. Teine ja veelgi parem on see, et Kristjan on tagasi. “Jah, salvestame uusi lugusid ja paneme ka järgmistele plaatidele mõne vana loo uues kuues peale,” kinnitas Loho. “Nüüdsest alates tegutseb Kristjan aktiivselt jälle.”