Kaemus: meie igapäevast keemiat

Nüüd on maailmas puhtinimliku trotsi ajel üks keemiat selgitav ja rohkelt illustreeritud raamat rohkem, ent häda pole sellest küll, ikka lugeja on see, kes väljub võidumehena.

Kui lugeda tavameedia pealkirju, siis on pilt trööstitu: söö sa liha või kala, piima või kommi, lõpuks saad ikkagi vähi ja sured. Liiv pakub lohutust mööndes, et toitumise biokeemia on iseenesestki mõista indiviiditi erinev, kuid põhiline on hoida menüü mitmekesine ning hoolitseda selle eest, et tarbitav energiakogus oleks tasakaalus kulutatavaga – siis on kõik korras. Täpselt sama ütlevad teisedki lugupeetud eksperdid, kel erialaharidus.