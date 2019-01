Tippnäitlejad vallutavad tragikomöödiaga teatrilava

Lavastaja Ingomar Vihmar on inspiratsioonihoos küsinud: “Miks me paneme end ikka ja jälle väga ebamugavatesse olukordadesse? Miks tundub põgeneda lihtsam kui kohale jääda? Miks tundub endale ja teistele valetada lihtsam kui tõtt rääkida? Miks me valime pigem meelehea kui tõe? Inimesed, kas me oleme normaalsed?” Ja jätkanud: “Need on küsimused, mis mind huvitavad. Kavatsus on sellele näidendile läheneda nii, nagu Tšehhovi või Ibseni omadele. PS. Mu meelest karusnahaäri sakib täiega.”