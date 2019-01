Viru maraton avab Estoloppeti maratonisarja

Võistluste korraldaja Evi Torm kõneles, et maraton sõidetakse kahel ringil. Suurte mägede osa ei ole sees. Juba 20 aastat Viru maratonil rajameister olnud Hannes Tiinas ütles, et profile ei valmista raja läbimine mingeid raskusi, kuid vähe sõitnud suusatajale võib see raske olla. “Ega see väga ei erine teiste aastate radadest. Mõedaka maastik on selline, nagu ta on. Olen püüdnud võtta huvitavamaid lõike sisse, mida ei ole enne olnud,” kõneles Tiinas ning märkis, et on ka tehnilist osavust nõudvaid lõike. “Ilmselt tuleb üks kõverik laskumine sisse, mis on suhteliselt järsk. Märgid tulevad välja, ettevaatlikkus ei tee paha,” lisas ta.