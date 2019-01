Talvise jooksusarja võit rändas pealinna

Vabaorg ütles, et pani ennast võistlusele kirja selleks, et oma vormi kontrollida. “Jäin jooksuga üsna rahule. Enne starti arvasin, et kuhugi 37 või 38 minuti kanti võiks joosta. See mul õnnestus. Füüsiline vorm võrreldes suvisega on langenud, aga mitte järsult,” rääkis Vabaorg, kes teenib aega Tallinnas staabi- ja sidepataljonis. Noormees tõdes, et üritab olla füüsiliselt nii aktiivne kui võimalik.