Talvine Tammiku tantsupidu tõi 100 naist lumele

Kui Pajusti klubis kõlavad Muuga kapellilt esimesed akordid, liiguvad vanaprouad nurkadest krapsakalt keskpõrandale kokku. Graatsilistel naistel on huuled julgelt värvitud, kontskingad jalas, soengud peas, aga pikki pükse, vaat neid juba siin seltskonnas ei näe. Ei, seelikuga on mõnusam tantsida.

Talvise Tammiku tantsupeo eestvedaja, eluaegne tantsuõpetaja Ene Saaber rääkis, et nende eatute kaunite “tüdrukute” tõttu on aja jooksul juhtunud nii, et kui enne nimetati tantsukollektiive memmede rühmadeks, siis graatsiliste naiste tõttu otsustati kasutada hoopis terminit “seeniortants”. “See sobib paremini,” märkis Saaber.