Viru-Nigula vallas 2019. aastal maamaksumäär ei muutu ning seega kehtib vallas maksimaalne maamaksumäär: põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär on 1,7 protsenti maa maksustamishinnast aastas, metsamaa, õueaiamaa ja muu maa maksumäära korral on see protsent 2,5.