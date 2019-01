Kaitseliit pärgas aasta parimaid Rakveres

Märgiline ja tähtis sündmus – just nii iseloomustas aasta kaitseliitlase ja naiskodukaitsja valimist Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili. Esimest korda Lääne-Virumaal korraldatud tseremoonial ütles Kiili, et vabatahtlike organisatsioon sõltub just eelkõige selle inimestest. “Sellest, kas neil on tahe kaitsta riiki. Siin näen seda tahet,” lausus Kiili. Ta tänas Kaitseliidu parimaid Eesti rahva nimel.