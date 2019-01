See tüütu sõna “kogukond”, mida viimastel aastatel kui palve kinnitussõna on käiatud, sai minu jaoks viimaks korraliku tähenduse, kui sõitsin esimest korda elus ühte vaiksesse maanurka, et külla minna. Bussijuht oli muhe mees, jagas otsekohe õpe­tussõnu, millisest peatusest järgmine meie oma on.