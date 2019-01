Viis soovi alanud aastaks

Ajalugu on õpetanud, et ühe väikeriigi iseseisvust ei tohi kunagi võtta iseenesestmõistetavana. Maailm on ärev ning idanaabri režiim on agressiivne ka nüüd. Eestil peab jätkuma tarkust panustada nii kaitsevõime kui ka liitlassuhete tugevdamisse.