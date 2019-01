Uljad lendurid jäid salakaubaveoga soomlastele vahele

Alkoholi ja paberosside piirmäärast vaadati veidi mööda, aga kes ikka jõuab kõiki neid seadusi jälgida ja järgida. Vähemalt teame nüüd, et mereväes leidub julgeid mehi, kes rahuajal ei pelga seadust natuke oma nurga alt vaadata. Ja kui mõtleme meie merendusloo peale, mis umbes poolteist-kaks sajandit tagasi sai siin-seal jalad alla just salakaubaveo abil, siis pole kellelegi suuremat midagi ette heita. Nüüd tuuakse Lätist märjukest ju rohkesti, ja eks see ole koht, kus asjale veidi laiemalt vaatama peab. Seadusetähes kirjutatu on muutuva ja mööduva olemusega, ning mis täna keelatud, see ei pruugi homme seda enam olla. Vastupidi muidugi ka.