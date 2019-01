10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Jälle on seljataga üks töörohke ja pingeline aasta. Missuguseks kujunes see ETKVL-i Rakvere töödejuhataja jaoskonna perele? Oli nii saavutusi kui ka puudusi. Tõsistele jõupingutustele vaatamata ei suudetud täita 1968. aasta plaani peaettevõtte osas. Ja seda linnasetehase allettevõtete halva töö tõttu. Need täitsid oma aastaülesandest ainult 16 protsenti(!).