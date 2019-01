Annetuste abil luuakse Kolmainu kiriku kogukonnamajja ajakohane puutöötuba

Rakvere Kolmainu kiriku koguduse õpetaja Tauno Toompuu ütles, et seadmete nimekiri on olemas. “Teeme hanke ja vaatame, kes meile varustust mõistliku hinnaga pakub,” lausus Toompuu.

Tema sõnutsi on veel lahtine, kas pannakse masinad paika ja seejärel tehakse ruumis remont või vastupidi. See sõltub rahastajatest, praegu on Saksamaalt saadud raha eest paigaldatud toakesse küte, valatud selle põrand. Seinad ja laed on veel viimistlemata. “Loodame, et kõik on hiljemalt kevadeks valmis,” lausus Toompuu.