Rakvere saabus Lätist võidu ja kaotusega

Rakverlaste peatreener Andres Toode lausus, et just selline plaan nädalavahetuseks oligi – võtta kolm võidupunkti. “Kohustuslik võit pidi tulema Jelgava vastu. Sellega saime hakkama. Aga ausalt öeldes jäime ka RTU mänguga rahule,” kõneles Toode ning lisas, et laupäevane vastasseis oli hästi võistluslik, kus punkt-punkti mängu jätkus geimide lõpuni. “Geimide lõpud kaotasime kas oma vea või nende tarkuse pärast,” märkis peatreener, kelle sõnul olid Rakvere mehed kahes geimis eduseisus, aga ei osanud seda hoida.