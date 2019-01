Jooksumees lõhkus leedukate ülemvõimu

Maraton toimus pühapäeval. Poll otsustas alles teisipäeva õhtul, et läheb haigestunud tuttava asemel kilomeetreid mõõtma. Tavalisel inimesel ei oleks ilma ettevalmistuseta maratonidistantsil võistelda just kõige mõistlikum tegu, kuid kuna Poll on ultrajooksja, kes harjunud pikki vahemaid kondiaurul läbima, siis tema võib endale sellist asja lubada. Et noormees valmistub kuu aja pärast Soomes toimuvaks 24 tunni jooksuks, oligi tal nädalavahetusel kavas paar pikemat treeningut. Võistlustel oli tal eesmärk läbida distants alla kolme tunni, mis ka õnnestus. Esikoha võitis leedulane Rolandas Silius, teisena lõpetas Poll.