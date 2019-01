Kadrina vald ei ole kauplusauto liikumist viimastel aastatel toetanud. Vallavanem Kairit Pihlak tõdes, et kuigi omavalitsus pole selle käigushoidmiseks toetust eraldanud, liigub kauplusauto külade vahel siiski. “Mingil hetkel hakkas valla buss tooma kahel korral kuus inimesi [Kadrina] alevikku poodi ja autolavkat enam ei toetatud. Selge, et inimesed peavad oma igapäevase leiva kuskilt kätte saama. See on meie kohustus,” rääkis Pihlak.